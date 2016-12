Es wird Zeit, dass sich in ­Sachen Hesse-Bahn in Calw was tut. Da hat die Gemeinderatsfraktion "Gemeinsam für Calw" mit ihrer Petition an Umweltminister Franz Untersteller endlich einen Schritt in die richtige Richtung unternommen. Bislang bestimmen eher Projektgegner beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und im Kreis Böblingen den Ton. Der Schritt der Calwer Kommunalpolitiker kann dazu beitragen, dass das wichtigste Vorhaben des Landkreises mehr Befürworter findet. Und nicht von seinen Gegnern in den Mühlen der Justiz zermahlen wird. In Weil der Stadt und Renningen geht es letztlich nicht um Engpässe im Bahnhof, sondern eher um den Erhalt hoher Grundstückspreise. Und wer Fledermäuse schützen will, dem sollte auch klar sein, dass ein Nahverkehrsprojekt wie die Hermann-Hesse-Bahn viel zum Schutz von Mensch und Tier beiträgt.