Calw    Ende eines     optischen     Ärgernisses

Kreis Calw. An insgesamt 79 Standorten über den ganzen Landkreis verteilt sammelt die Abfallwirtschaft des Landkreises in frei zugänglichen Containern Wertstoffe. Da gibt es Container für Glas und Dosen. Und es gibt Container für Altkleider. Immer häufiger geben diese Sammelstellen aber ein wenig ansehnliches Bild ab. Dieses Ärgernis will die Abfallwirtschaft nun – wenigstens was die Altkleidercontainer angeht – beseitigen.

Insgesamt geht es dabei um 86 solcher Altkleider-Tonnen, die verteilt auf 65 Containerstandorte im Kreis zu finden sind. Diese 86 Container sollen nun möglichst schnell durch neue ersetzt werden.

Dabei will sich die Abfallwirtschaft nicht auf eine reine Ersatzbeschaffung beschränken, sondern hat sich auch darum gekümmert, das die Behältnisse ein etwas ansprechenderes Äußeres als bisher bekommen. In Zusammenarbeit mit einer Firma aus dem Landkreis hat man ein neues, modernes "Layout" für die Sammelcontainer entworfen. Doch nicht nur optisch, sondern auch technisch sollen die Container auf dem neuesten Stand sein. "Sie werden so konstruiert sein, dass Menschen nicht mehr in den Öffnungen feststecken bleiben oder gar hineinfallen können", erklärte Christian Gmeiner, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft, dem Umweltausschuss des Kreistags.