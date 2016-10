Calw Eltern tragen die Erhöhung allein

Wie in jedem Jahr entscheidet der Kreistag darüber, wer diese Erhöhung zu tragen hat. Im Vorjahr hatte der Landkreis 50 Prozent übernommen, die andere Hälfte tragen die Eltern. Mathias Fey vom Arbeitskreis der Elternbeiräte hatte sich zur jüngsten Sitzung des Rats aufgemacht, um sich für eine komplette Übernahme der Steigerung durch den Kreis stark zu machen. "Das muss alles gerecht verteilt werden", sagte Fey.

Doch er drang nicht durch. Nach Auffassung der Kreisverwaltung fällt 2017 die Erhöhung so moderat aus, dass sie von den Eltern allein getragen werden kann. So hatten es die Mitglieder des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses mehrheitlich empfohlen; dem schloss sich der Kreistag an.

Sozialdemokraten und Grüne hatten sich für eine erneute 50:50-Lösung ausgesprochen, jedoch keine Mehrheit gefunden. SPD-Fraktionsvorsitzender Rainer Prewo hält diese Lösung für sachgerecht, zumal der Schülerverkehr Rückgrat des Öffentlichen Personennahverkehrs sei. Landrat Helmut Riegger wies darauf hin, dass trotz des Beschlusses der Kreis Mehraufwendungen von rund 22 500 Euro zu tragen habe. Schüler an Grund-, Sonder- und Förderschulen sowie Kinder der Schulkindergärten sind von der Selbstbeteiligung befreit.