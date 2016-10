Calw Elektro Neubauer hört demnächst auf

Erst noch der Schlussverkauf. Dann Ist es vorbei. Aber nur mit dem Laden. Der Geschäftszweig Jürgen Neubauer Elektro-Installationen bleibt erhalten. Auf einen genauen Termin, wann geschlossen wird, wollte sich Neubauer gestern im Gespräch mit unserer Zeitung nicht festlegen. Auf jeden Fall will er aber sein Büro von der Torgasse in die frei werdenden Räumlichkeiten in der Lederstraße verlagern.

Gen Null gegangen

Wie berichtet, war es bei Alhace der fehlende Umsatz, der wegen der in den vergangenen Wochen gesperrten Straße gen Null gegangen war, der zur Schließung geführt hatte. Bei Neubauer liegt das etwas anders. Aber auch hier hat sich die durch Internet und Großmärkte veränderte Konkurrenzsituation bemerkbar gemacht. Und so hat sich die Familie dazu entschlossen, den Laden aufzugeben. Leicht gefallen, so sagt auch Doris Neubauer, ist ihr das nicht.