Calw Eisige Temperaturen schrecken die Besucher nicht

Erlös geht an Verein "Partnerschaft gesunde Welt"

Der Erlös des Marktes geht in diesem Jahr zu einem Teil an den Verein "Partnerschaft gesunde Welt", der Partnerkrankenhäuser des Klinikverbunds Südwest unterstützt, wie das Naggalama-Hospital in Uganda. Sabine Pühl war für den Verein mit einem eigenen Stand vor Ort und bot bunte Stoffarbeiten, Honig, Vanillestangen und anderes aus Uganda an und informierte die Besucher über die Arbeit des Vereins. Rund ein Drittel des Erlöses aus dem Adventsmarkt fließt in die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde.