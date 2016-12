Calw Einrichtungen sind ein Standortfaktor

In der anschließenden Diskussion warnte Landrat Helmut Riegger vor Sozialromantik. Die Menschen seien im Beruf, in Familie und Nachbarschaft bereits jetzt sehr gefordert. Mut für soziale Entwicklungen machte Riegger, indem er aufforderte, sich Ziele für die soziale Arbeit zu setzen und anzustreben, und nicht zuerst die Frage nach dem Geld zu stellen, sondern "was will ich erreichen". "Wenn ich etwas verwirklichen möchte, lässt sich Geld finden", verwies Riegger auf mehrere Infrastrukturprojekte für den Landkreis Calw.

Bürgermeister Holger Buchelt aus Höfen unterstrich die Nöte von kleinen Gemeinden: "Die Menschen wollen leben wie in einer Stadt, aber der Gemeinsinn ist weniger geworden." Dankbar zeigte sich Buchelt für soziale Einrichtungen wie die Diakonische Bezirksstelle oder die Erlacher Höhe. Wenn Menschen in Not kämen, könne auf diese Beratungsangebote verwiesen werden: "Wir haben keine Obdachlosen, wir haben die Erlacher Höhe." In der Diskussion um die Pflege waren sich alle Beteiligten einig, dass diese unterbewertet und unterbezahlt sei. Dekan Erich Hartmann unterstrich die teils mangelhafte Finanzierung von Diakoniestationen sowie der Telefonseelsorge. Mielich ermunterte die Verantwortlichen mit den Krankenkassen intensiv zu verhandeln, damit Pflege mit Qualität geleistet werden kann. Bernd Schlanderer, Geschäftsführer des forumDiakonie, wies darauf hin, dass die Gestaltung des Sozialen auch im ländlichen Raum ein wichtiger Beitrag für den sozialen Frieden in der Gesellschaft ist und die Politik gefordert ist, das weitere Öffnen der Schere zwischen Reichen und der Mittelschicht zu verhindern.