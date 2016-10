Calw Einkaufsbummel am Tag der deutschen Einheit

Die Aufteilung, am Sonntag die Automeile durchzuführen und am Sonntag den verkaufsoffenen Feiertag, habe sich als richtig erwiesen, sagte Nicolai Stotz, Vorsitzender des Calwer Gewebevereins. Am Sonntag hätten die Besucher bei Autoschau, Flohmarkt und den Hamburger Fischmarkt etwas mehr Ruhe und Zeit gehabt.

An beiden Tagen waren jedenfalls unzählige Besucher gekommen. Da habe sich, so Stotz, auch der Einsatz des Shuttle-Bus mehr als gelohnt.

Als sich gestern Mittag das Wetter etwas eintrübte, hat dies dem Zustrom keinen Abbruch getan. Als Magnet habe sich das Entenrennen der Bürgerstiftung erwiesen, so Stotz. Wer aus diesem Grund nach Calw gekommen ist, sei dann auch geblieben.