Calw Eines der größten Kunstwerke

Calw. In intensiver Probenarbeit wurde das Werk, zu dem außer Calwer Musiker, Sängerinnen und Sänger viele Musikbegeisterte aus Süddeutschland zusammengekommen sind, in der evangelisch-methodistischen Kirche mit großem Engagement erarbeitet.

Werk wird zu seinem Vermächtnis

Die Messe in h-Moll wurde zu Bachs letztem großen Werk: seinem Vermächtnis. Sie gilt auch außerhalb der Musikgeschichte als eines der größten Kunstwerke der Menschheit. Daher wurde Bachs Originalhandschrift der Partitur, die in der Staatsbibliothek Berlin aufbewahrt wird, offiziell in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.