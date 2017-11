Calw Eines der größten Kunstwerke der Menschheit

Calw. Der Süddeutsche Kantatenchor unter Leitung des Calwer Musikers Werner F. Gann führt in der evangelischen Stadtkirche Calw am Sonntag, 26. November, ab 19 Uhr die h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach auf. In intensiver Probenarbeit wurde das Werk, zu dem außer Calwer Musiker, Sängerinnen und Sänger viele Musikbegeisterte aus Süddeutschland zusammengekommen sind, in der evangelisch-methodistischen Kirche mit großem Engagement erarbeitet.