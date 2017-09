Calw Einen sucht man vergeblich

Nordschwarzwald. Hans-Joachim Fuchtel (CDU) zeigt sich kurz vor Wahlkampfende sehr aktiv. Am Tag sind es schon zwei bis vier "Posts", die Fuchtel absetzt – mal seine eigenen Wahlkampfveranstaltungen, dann wieder CDU-Plakate. Mehr als 1500 Likes hat der Politiker gesammelt, der mit dem Spruch "Unser Gewicht in Berlin" auf seinem Profilbild für sich wirbt.

Saskia Esken (SPD) hat mehr als 1700 Likes auf Facebook und damit die Nase vorn. Ihr Engagement in den so genannten sozialen Medien ist für sie Pflicht: Sie ist schließlich staatlich geprüfte Informatikerin und gehört dem Ausschuss Digitale Agenda im Bundestag an. Der Ausschuss ist in allen Fragen rund um das Internet und zur digitalen Agenda mitberatend tätig, Esken stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion. Auch sie postet mehrmals täglich Veranstaltungen und Wahlwerbung sowie Videos. Aber auch mit Hassposts hat die Bundestagskandidatin zu tun. Unter anderem wünschte ihr ein Kommentator, dass sie "vergewaltigt" wird.

208 Freunde hat FDP-Bundestagskandidat Lutz Hermann. Wie viele Likes er hat, ist bei seiner Privatsphäre-Einstellung nicht ersichtlich. Er postet nicht ganz so viel wie die Vertreter von SPD und CDU, aber auch ein Video und Auftritte von Wahlkampfveranstaltungen finden sich in seiner Timeline. Dazu kommt noch Wahlwerbung der FDP.