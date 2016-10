Calw Eine Uhr für den Schulhof

Ein Leben ohne Uhr, so drückte es Schulleiterin Dorothea Freidinger aus, sei ja auch für die Stammheimer Grundschüler nur schwer vorstellbar. Sie zeigt, wann es Zeit ist, aufzustehen, sich auf den Schulweg zu machen, aber auch, wann der Kindergeburtstag beginnt. Schon vor einiger Zeit hatten Mitarbeiter der Stadt die Uhr am Schulgebäude aufgehängt. Sie zeigt nun Kindern und Lehrern Tag für Tag präzise, was die Stunde geschlagen hat.