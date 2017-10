Calw. Zum Tag des Einbruchschutzes lädt der Treffpunkt Sicher in Calw am Sonntag, 29. Oktober, von 10 bis 17.30 Uhr in seine Geschäftsstelle im ZOB, Bischofstraße 10 ein. "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" – unter diesem Motto findet der Tag des Einbruchschutzes jährlich am Tag der Zeitumstellung – in diesem Jahr also am 29. Oktober – statt. Die dadurch gewonnene Stunde sollen die Bürger nutzen, um sich über Einbruchschutz zu informieren und darüber nachzudenken, die Sicherheitsempfehlungen der Polizei in ihrem Alltag umzusetzen. Dazu lädt die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Referat Prävention, Standort Calw, ein. Den ganzen Tag besteht Gelegenheit, sich zu sicherungstechnischen Möglichkeiten für Haus und Wohnung beraten zu lassen. Darüber hinaus ist ab 14 Uhr im Saal Schüz im Hermann-Hesse Museum der Vortrag "Einbruch in Haus und Seele" zu hören.