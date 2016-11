Calw Eine Schwarzwaldgemeinde mit besonderer Geschichte

Ausgerechnet Hirsau

Dass es ausgerechnet in dem kleinen Klosterort Hirsau im Nagoldtal den ersten Turnverein Württembergs und einen der ersten in Deutschland überhaupt gab, ist der Freundschaft des schwäbischen Turnvaters Friedrich Wilhelm Klumpp mit dem Hirsauer Kameralamtsverwalter Schmoller zu verdanken, wie der Calwer Stadtarchivar Karl J. Mayer in seinem Beitrag "Hirsau – Eine Schwarzwaldgemeinde mit besonderer Geschichte" schreibt.

Fünf junge Männer des Klosterorts waren damals von der Idee Klumpps so begeistert, dass sie im Oktober 1816, also vor 200 Jahren, die erste "Turn Gemeinde" in Württemberg gegründet haben. Sich geistig und körperlich für das Wohl des ganzen deutschen Vaterlands zu stärken, war ihr Ziel, und ihr Wahlspruch lautete: "Frisch, frei, fröhlich und fromm". Siegfried Greiner, dem ehemaligen Hirsauer Heimatforscher, ist zu verdanken, dass die Geschichte der "Turn Gemeinde" in Hirsau nachvollzogen werden kann, denn er entdeckte 1972 das Turntagebuch des Vereins wieder.