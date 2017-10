Calw Eine abenteuerliche Strecke

Auf guten Waldwegen ging es nun hinunter ins Tal der Wieslauf, wo der aufkommende Wind die Nadeln der Tannenbäume wie Regentropfen vom Himmel fallen ließ. Gleich nach Schmalenberg öffnete sich das Tor zur Geldmacherklinge, einem Naturdenkmal im Aspenbachtal. Wenige Schritte hinter der Kletterpartie des Einstiegs schlängelte sich im Kessel, der teilweise gesicherte schmale Pfad, an der Felswand entlang.

Eine halbe Stunde später erreichten die Teilnehmer die Laufenmühle, wo Mittagsrast gemacht wurde, um neue Kraft für den Weiterweg zu tanken.

Seltene Flora mit Moosen und Flechten

Beeindruckt von den Wasserfällen der Wieslauf und des Edenbachs, sowie einem Abstecher in der Klingenmühle, wo einst der Dichter Justinus Kerner einige Jahre verbrachte, folgten die Wanderschar einem Forstweg bis Steinbach. Im Strümpfelbachtal begann der interessanteste Teil dieser einzigartigen Exkursion. Unter dem dichten Baldachin der Laubbäume, wo auch im Sommer fast kein Sonnenstrahl zu sehen ist, entwickelte sich eine ganz besondere Flora mit Moosen und Flechten und damit auch ein Eldorado für Amphibien. Mehrmals zeigte sich in diesem Gebiet der Feuersalamander in seiner ganzen Schönheit. Mit jedem Schritt wurde die Gegend urtümlicher und das Gelände schlammig, rutschig und steinig.

Vorbei an aufschäumenden Wasserfällen, über schmale glitschige Holzbrücken und nassen Stellen kämpften sich die Naturliebhaber, zwischen dem dahintanzenden Wasser und dem steilen Hang, aufwärts.

Vor der Nonenmühle wurde der Weg wieder breiter, und nach einem kurzen steilen Anstieg war nach 18 Kilometern, der Ausgangpunkt der Rundwanderung in Sicht, wo bei Strohbecks in Voggenhof zum Schluss noch eingekehrt wurde.