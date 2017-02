Calw Einbrecher unterwegs: Polizei ruft zu Wachsamkeit auf

Calw/Nagold - Wohnungseinbrecher waren in den vergangenen Tagen in Nagold-Emmingen und in Calw-Stammheim aktiv. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung in der Region um erhöhte Wachsamkeit und sofortige Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen an den Polizei-Notruf 110.