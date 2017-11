Calw Ein weiteres Kapitel im Drehbuch

In Zukunft soll jede Gemeinde im Landkreis Calw kostenlos ein Elektrofahrzeug erhalten; lediglich für die In­frastruktur samt Ladestation müssten die Kommunen selbst aufkommen, erklärt Becker.

Gerade im ländlichen Raum sieht Graef einen hohen Bedarf an E-Mobilität. "Das ist eine Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr, wir wollen die Lebensqualität im ländlichen Raum erhöhen", so Graef. Daher will das Unternehmen Mobilität und Dienstleistungen "bündeln": In Arbeit sei etwa ein Angebot, bei dem Kunden ein Elektrofahrzeug mieten könnten, bei dem sich die ENCW auch um das "Management" kümmere – zum Beispiel um die Versicherung.

Graef betont, dass sich die ENCW zwar als eine Art regionaler Regisseur in der "Revolution der Mobilität" sehe – ihr sei dabei aber besonders wichtig, die Kunden als Akteure in diesem "Drehbuch" miteinzubeziehen. So sei die E-Rallye vor allem interessant für den gegenseitigen Austausch, erklärt Becker. Man könne von den Kunden erfahren, was innerhalb der Umstellung gut und was ausbaufähig sei. Außerdem sollten Passanten und Bürger darauf aufmerksam werden und Informationen angeboten bekommen.

"Einzigartig" ist die E-Rallye laut Graef immer noch, weil es nicht um Schnelligkeit geht. "Und wir wollen beweisen, dass es keine kleine Minderheit mehr ist, die auf E-Mobilität umgestiegen ist", so Becker.

Weitere Informationen: Anmeldung bei Projektleiterin Ricarda Becker per E-Mail an r.becker@encw.de oder über die Homepage www.emobility-modellregion.de