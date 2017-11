Calw Ein Vollmond wie im Bilderbuch

31 Personen, davon acht Kinder, trafen sich in Calw auf dem Marktplatz. Sogar Besucher aus Stuttgart-Möhringen und aus Holzgerlingen waren gespannt darauf, was der Schwarzwaldverein zu bieten hatte. Zuerst ging es durch die Lederstraße und über die Nagold zum Kapellenberg hinauf. Oben in der Hindenburgstraße angelangt wurden die Fackeln angezündet. Anschließend, als der Nachthimmel richtig dunkel war, wurde über einen sehr schmalen und steilen Weg die alte Eisenbahnlinie erreicht. Der Weg wurde immer steiler und abenteuerlicher, bis im flackernden Licht der Fackeln die Hochfläche bei Heumaden erreicht wurde, wo sich allen ein besonderes Bild bot: Ein Vollmond wie im Bilderbuch, und dazu waberten über die Wiesen und Felder gespenstisch die Nebelschwaden.

Plötzlich gibt es Punsch und Glühwein

Zur Überraschung vieler tauchte an der Schafscheuer eine Versorgungsstation mit Punsch und Glühwein auf. Ute und Werner Rentschler versorgten alle Anwesenden, während Wanderführer Jürgen Rust einiges über den Vollmond und schaurige Geschichten erzählte.