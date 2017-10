Calw Ein Tag lang dreht sich alles um Geburt und Schwangerschaft

Auftakt ist um 11 Uhr mit Begrüßung durch Chefarzt Arkadiusz Praski und seinem anschließenden Vortrag über die neuesten, modernen Operationstechniken in der Gynäkologie. In weiteren Vorträgen sowie praxisnahen Workshops – für Eltern, aber auch Großeltern – und an Infoständen haben Besucher dann die Möglichkeit, sich Wissen anzueignen, unter anderem über Osteopathie für Kinder, die heilsame Wirkung von Tees, zu rechtlichen und finanziellen Hintergründen rund ums Kinderkriegen (zum Beispiel Elterngeld), zur Kindersicherheit im Auto oder zu Tragehilfen und Tragetüchern.