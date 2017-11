Calw Ein Online-Koffer voller Angebote

Calw. Ursprünglich gegründet, um die Möbel und nicht mehr benötigten Gegenstände aus dem Haus der verstorbenen Großmutter loszuwerden, entwickelte sich nach einem etwas zähen Beginn ein reger Austausch über das "schwarze Brett Calw".

Doch was wird alles angeboten? Und wie sind die Preise? Grundsätzlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Doch Hirschberger betont, dass man im Ländle bodenständig und anständig sei, allzu Kurioses werde man also nicht finden. Die Mitglieder möchten sich auch untereinander helfen, man spare sich lange Anfahrten und Versandkosten, so der Administrator.

Doch wir wollten es genau wissen und haben uns umgesehen, was es derzeit an Angeboten gibt. Zuallererst eine beeindruckende Zahl: mehr als 8000 Verkaufsangebote, vom Couchtisch über kaputte Handys für Bastler bis zum Auto, alles dabei.