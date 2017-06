Calw Ein Menu, das auch Martin Luther geschmeckt hätte

Und weil Essen und Reden schon zu Luthers Zeiten gut zusammenpassten, werden zwischen den einzelnen Gängen in Anlehnung an Doktor Martinus’ Tischreden kurze Statements von Personen des öffentlichen Lebens zum Projekt "Luther im Schwarzwald" vorgetragen. Susanne Haselbacher, pädagogische Mitarbeiterin im Bildungswerk, verrät: "Wir haben über 80 Personen in den Kirchenbezirken Calw, Nagold und Neuenbürg zu Martin Luther und der Reformation, zum Glauben und zur Kirche befragt. Sie haben uns im 500. Jahr der Reformation ganz persönliche Einblicke zu den Lebens- und Glaubensspuren gegeben, die der Reformator bei ihnen hinterlassen hat. Wir freuen uns, die sehr vielfältigen Beiträge in einer Publikation an diesem Abend präsentieren zu können."

Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis Montag, 10. Juli, bei der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald, Telefon 07051/1 26 56, E-Mail: info@eb-schwarzwald.de. Für das Menü inklusive Getränke wird ein Kostenbeitrag von 30 Euro erhoben und ist in bar vor Ort zu zahlen.