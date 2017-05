Calw Ein faszinierendes Leben an faszinierenden Orten

Kompakter Reiseführer und Biografie will das Buch sein und erfüllt diesen Anspruch voll und ganz. Dazu bedurfte es freilich nach 20 Jahren der Aktualisierung. Viele neue Informationen galt es zu bearbeiten, sagte der Autor im Gespräch mit unserer Zeitung. Das gilt vor allem für die Museen an den Lebensorten des in Calw geborenen Literaturnobelpreisträgers.

Die Kunst, schön zu wohnen, habe ihm immer zu gebote gestanden, schreibt Hesse in "Dank an das Tessin" 1954. Und der Schriftsteller hat, wie es im Klappentext der Neuauflage heißt, "ein faszinierendes Leben geführt, und er hat an nicht minder faszinierenden Orten gewohnt". Als da sind: Calw, Maulbronn, Tübingen, Basel, Gaienhofen, Bern und Montagnola.

Kompass durchs Leben