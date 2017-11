Calw Ein engagierter Vermittler von Literatur

Oeser hat seinen Arbeitsschwerpunkt im Übersetzen literarischer Werke, vor allem aus dem Englischen. Er gehört also zu jenen im Hintergrund tätigen Literaturvermittlern, die viel zu wenig im Bewusstsein der Leser sind. Ohne ihre Übersetzungsarbeit ins Deutsche könnten aber die meisten Leser den größten Teil der Weltliteratur, der in anderen Sprachen geschrieben ist, nicht entdecken und lesen.

Die Matinee am 12. November ist nun eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich über die Arbeit und Kunst des Übersetzens zu informieren. Oeser wird gerne Auskunft geben, Fragen beantworten.

Oeser, 1950 in Wiesbaden geboren und in Kassel zur Schule gegangen, zog nach dem Studium in Marburg und Berlin Anfang der 1980er-Jahre in die irische Hauptstadt Dublin, wo er seitdem einen Wohnsitz hat. Dort wurde zu einem der renommiertesten deutschen Übersetzer englischsprachiger Literatur. Außerdem veröffentlichte er Reise- und Literaturführer über Dublin sowie Irland.