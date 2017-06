Calw Ein beliebter Taufspruch

Ich selbst erinnere mich noch gut, wie mein Mann und ich damals, als unsere Kinder geboren wurden, ständig an deren Bettchen rannten, um nachzuschauen, wie es ihnen geht.

Die Sorgen um die Kinder, sie hören auch dann nicht auf, wenn der Nachwuchs längst erwachsen ist. "Ruft bitte gleich an, wenn ihr angekommen seid." Früher habe ich diesen Wunsch meiner Mutter belächelt.

Heute kann ich ihn bestens nachvollziehen, ebenso das Gefühl dankbarer Erleichterung, wenn endlich das Telefon klingelt und die Kinder vermelden: "Wir sind da. Es ist alles gut gegangen."

Eltern wissen um das große Geschenk, aber auch um die Unsicherheit und Unverfügbarkeit des Lebens. Deshalb suchen sie sich für ihr Kind Taufsprüche wie den aus Psalm 91 aus. Verse, die unser Vertrauen stärken und Geborgenheit vermitteln.

"Wir wissen, dass die Taufe kein Rundum-Sorglos-Paket ist, keine Garantie für ein schmerzfreies Leben", meinte die junge Mutter damals beim Taufgespräch. "Es gibt so viel Unergründliches. Und dennoch hilft uns dieser Spruch dabei, zu vertrauen. Als damals der Opa so schlimm krank war, hatte meine Familie keine leichte Zeit, trotzdem spürten wir irgendwann, wir werden da durchgetragen. Durch Menschen, die für uns da waren; aber es sind uns auch Kräfte zugewachsen, von denen wir bislang nicht wussten, dass wir sie haben."

"Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen." Ein Taufspruch, der einlädt, sich auf das Leben einzulassen, in all seinen Facetten. Denn Gott ist da, an guten wie an schweren Tagen. Margarete Kaiser-Autenrieth ist evangelische Pfarrerin In Stammheim