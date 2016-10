Calw Ein Bäckermeister wird zum Buchautor

Hauptsächlich Rezepte für Brote, aber auch für Kleingebäck finden sich in der Sammlung. Die mehr als 200 Rezepte kommen von 14 Titelträgern, darunter acht aus Baden-Württemberg. "Unser Rezept für die Heimatkruste von der Meisterschaft ist auch dabei", erzählt Raisch, wenngleich es von Teamkollege Daniel Plum stammt, mit dem er zusammen den Titel gewann. Die Raisch’sche Handschrift tragen indes das Schweizer Möhrenbrot, ein Sechskornbrot mit Saaten und das Nussknackerbrot sowie Feuerstangen nach Bauernart oder Bauernstangen mit Quark.

Rund ein Jahr dauerte die Realisierung des Buches, das auf der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt wurde und inzwischen bei der Bäckerei Raisch in Oberriedt erhältlich ist. Angereichert wird das kompakte Werk durch Tipps, Tricks und Informationen der Profis aus dem Bäckerhandwerk.

Grundlagen erläutert

In der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks wurden alle Rezepte zubereitet und von einer Kamera für das Buch festgehalten. "Außerdem werden die Grundlagen oder individuelle Erfahrungen wie das Dampfen erklärt", so Raisch. Als Beispiel nennt der junge Bäckermeister die unterschiedlichen Teige, bei denen der Fachmann von Vorteig, Quell- und Sauerteig oder Hauptteig spricht. Auch Werkzeuge, Mehltypen, Getreide und Rohstoffe werden in dem Brot-Buch behandelt.