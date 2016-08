Calw "Ein Apfel am Tag, mit dem Doktor kein Plag"

Vielseitige Möglichkeiten

Dabei geht es den Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft des Museum nicht um eine umfassende Auflistung oder Vorstellung von alten und neuen Sorten, sondern um die Darstellung der im früheren Bauernhaushalt vielseitigen sowie unzähligen Möglichkeiten, das Produkt Apfel für die Ernährung zu nutzen und zu verarbeiten. Getreu dem Sprichwort: "Ein Apfel am Tag, mit dem Doktor kein Plag!"

Apfelsaft und -kuchen in vielerlei Variationen sind wohlbekannt. Der Apfel selbst ist durch moderne Lagerungsmöglichkeiten das ganze Jahr frisch und mit glatter Schale erhältlich. Dies war den Bauern in früheren Zeiten so nicht möglich, auch wenn er sich in Keller und Scheune vergleichsweise gut lagern ließ.