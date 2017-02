Calw Ehrungen für langjährige Treue

Alexandra Grimm weiß Angebot zu schätzen

Wer Gast der 128. Hauptversammlung der Ortsgruppe Calw des SWV ist, merkt jede Sekunde diese Aufbruchsstimmung. Beispiel: Die bisherige Kassiererin des Vereins, Manuela Griesau, hat zum Jahresende das Amt berufsbedingt abgeben müssen. Vorsitzender Jürgen Rust berichtet von der, wie er dachte, schwierigen Suche nach einer Neubesetzung. Er fragte die Eltern von Alexandra Grimm, ob die in vielen Vereinen bereits engagierte Tochter den Job übernehmen könnte. Konnten sich die Eltern nicht vorstellen.

Aber nach ein paar Tagen rief Alexandra Grimm bei Jürgen Rust an. Sie konnte es sich doch vorstellen. Die 25-Jährige ist seit 25 Jahren Mitglied im SWV, wurde von ihren Eltern nach der Geburt im Verein angemeldet. In ihrer Kindheit und Jugend war die Mitgliedschaft manchmal unangenehmer Zwang, wenn der Teenager anderen Interessen nachgehen wollte. Aber heute, erzählt die junge Frau, als sie ans Mikrofon tritt, um sich der Versammlung vorzustellen – heute wisse sie die Arbeit des SWV wieder zu schätzen und zu würdigen. So sehr, dass sie sich gerne auch im Vorstand dafür engagieren würde. Und senkt damit den Altersdurchschnitt im Vorstandsgremium deutlich.

Beginn eines Generationswechsels

So sieht wohl der Beginn eines Generationswechsels beim SWV aus. Grimms Wahl als neue "Finanzministerin" des Vereins erfolgt natürlich einstimmig. Wie auch die ebenfalls außerturnusmäßige Wiederwahl von Bernd Nonnenmann als Wanderwart. Wobei Nonnenmann, man kann sagen, im SWV auch so etwas wie der Internet-Beauftragte ist. Noch so eine gewaltige, eindrucksvolle Neuerung: Seit November hat der SWV Calw eine neue Homepage (schwarzwaldverein-calw.de). Ein echtes Investment in die Zukunft. Smartphonefähig. Mit einer unfassbar hohen Informationsdichte. Gemeinsam mit Ute Rentschler und Jürgen Rust hat Nonnenmann dieses Projekt gestemmt, gemeinsam kümmert sich das Trio um die permanente Pflege der Inhalte. Ausdruck der allgemeinen, wieder wachsenden Lebendigkeit im "neuen" Schwarzwaldverein.

Und diese Zukunfts-Bewegung im gesamten SWV hat auch bereits einen eigenen Namen, sogar ein eigenes Label: "2030 – wegweisend" nennt sich das Zukunfts-Projekt des Gesamtvereins, mit dem der zuletzt doch dramatisch beschleunigte Mitgliederschwund der zunehmend vergreisten Heimat-Organisation gestoppt werden soll. Mehr als 1300 Mitglieder verlor man landesweit zuletzt jährlich – durch Tod oder altersbedingte Austritte. Auch beim SWV Calw starben im vergangenen Jahr zehn Mitglieder von 464, weitere 27 traten altersbedingt aus. Aber es kamen auch 18 Einzelanmeldungen sowie acht Familien neu dazu. Macht 459 Mitglieder aktuell. Damit habe sich die Zahl hier zumindest weitgehend stabilisiert. Aber das Vorbild sei der SWV Birkenfeld: Der hat die vergangenen Jahre 290 neue Mitglieder dazugewonnen. "Das geht also", sagt Jürgen Rust.

Und davon wolle man lernen. Landesweit konstituierten sich dafür in großen Brainstorming-Runden erste Ideen, die von rund 100 vereinsinternen "Kümmerern" jetzt auf Praxistauglichkeit und Umsetzbarkeit getrimmt würden. Auch aus Calw sind Aktive dabei.

Konkret heißt das für den SWV Calw: Mit dem Wanderjahr 2018 soll das angebotene Veranstaltungsprogramm abwechslungsreicher, moderner, familiengerechter, innovativer – eben einfach noch besser und attraktiver für (neue) Teilnehmer werden.

Wobei der SWV Calw bereits auf einem sehr guten Weg ist: In seinem Rechenschaftsbericht für 2016 konnte Vorsitzender Rust von einer wachsenden Zahl von Nichtmitgliedern berichten, die beispielsweise bei der Abenteuer-Fackelwanderung regelmäßig dabei seien – "bis zu 50 Prozent" der Teilnehmer machten diese aus. Und auch viele Neubürger suchten über die Veranstaltungen des SWV Anschluss an das öffentliche Leben in ihrer neuen Heimat. "Darauf lässt sich sehr gut aufbauen", so Rust.