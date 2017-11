Calw Ehrenamtliche Helfer gelobt

AK-Vorsitzender Günter Stricker und Calws OB Ralf Eggert freuten sich über die Einweihung. Die Stadt bedauere zwar die Auflösung der AWO, andererseits sei mit der jetzigen Regelung ein Leerstand vermieden worden. "Ich freue mich, dass der Arbeitskreis auch die Aufgabe übernahm, das Senioren-Café für die Jubilare zu organisieren", sagte Eggert. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer hätten die Aufgaben im Bezug auf die Flüchtlinge nicht hätten geschultert werden können. Jeder nach seinen Möglichkeiten einen Beitrag geleistet, lobte der OB die schier unglaubliche Solidarität.

Inzwischen habe sich aber die Frage gestellt, ob der AK Asyl noch gebraucht werde, so Stricker. Von den ursprünglich 520 Flüchtlingen lebten heute noch 150 in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt. "Wir haben aber gemerkt, dass sie Beratungshilfe brauchen und Unterstützung bei der Wohnungssuche, denn da hilft niemand", berichtete der Vorsitzende. Umso mehr freute er sich über die gute Zusammenarbeit des AK Asyl mit den Behörden, der Agentur für Arbeit, der Diakonie und der Caritas. "Es hat sich ein vertrauensvolles Verhältnis entwickelt, das von Anfang an durch gegenseitige Unterstützung geprägt war", so Strickers Fazit.

Wohnungen notwendig