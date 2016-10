Calw Ehre für die Hoffnungsträger von morgen

"Sie haben einen Anteil an der Zukunft unseres Landes"

"Sie können stolz sein auf Ihre Abschlussprüfung mit einem so hervorragenden Ergebnis", gratulierte er den Absolventen. Thost nutzte die Gelegenheit, neben den Schulen, Familien, Lehrern und Kollegen der Berufseinsteiger auch den Ausbildern der Nachwuchskräfte zu danken: "Sie haben einen persönlichen Anteil an der beruflichen Zukunft der Preisträger, und Sie haben einen gesellschaftlichen Anteil an der Zukunft unseres Landes und unserer Wirtschaft", so der IHK-Präsident. Die duale Ausbildung sichere den Wissens- und Wirtschaftsstandort Deutschland.

"Wir befinden uns mitten auf dem Weg in eine Informations- und Wissensgesellschaft. Industrie 4.0 ist nur ein Schlagwort", ging der IHK-Präsident in seiner Rede auch auf das Thema Digitalisierung ein. Arbeitsplätze würden künftig viel mit Informationen, Daten und besonderem Know-how zu tun haben. Das Wissen und die Fähigkeit, damit umzugehen, seien dabei der Rohstoff. "Gebrauchen Sie diesen Rohstoff. Investieren Sie in kreative Problemlösungen, in spannende Versuche, in neuartige Verfahrensweisen und vermehren Sie Ihren Wissensschatz durch anspruchsvolle Weiterbildung", ermutigte er die Absolventen. "Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung – manchmal kann man es kaum noch hören, wie um uns herum immerzu von Bildung und lebenslangem Lernen gesprochen wird", sagte Thost. "Ich möchte Sie heute als Berufseinsteiger dazu ermutigen, weiter zu lernen, sich weiter zu bilden. Sie haben eine gute Grundlage erhalten", gab er den ehemaligen Azubis mit auf den Weg. Denn das Konzept der dualen Ausbildung sei in Europa einzigartig. "Nutzen Sie diese Grundlage, um darauf Ihre ganz persönliche berufliche Zukunft aufzubauen."

Durch den Nachmittag, der vor und nach dem offiziellen Teil auch Kulinarisches zu bieten hatte, führte Moderator Martin Wacker. Den Takt der Veranstaltung gab das Cajon-Orchesters "CAJOOM!" aus Hildesheim an, das das Publikum von den Stühlen und auf Papp-Cajons riss und für rhythmisches Donnergrollen sorgte. Getreu dem Veranstaltungsmotto "Feel the beat" ("Fühl den Takt").

Folgende der "besten Azubis 2016" haben ihre Ausbildung bei Betrieben im Kreis Calw gemacht:

Dorothee Colan, Hotelkauffrau, Berlins Krone Lamm, Bad Teinach-Zavelstein

Jo Ann do Santos Bento Miess, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Häfele, Nagold

Tamara Faßnacht, Kauffrau im Einzelhandel, Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Altensteig

Kathrin Flor, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Berufsförderungswerk Bad Wildbad, Bad Wildbad

Stephan Gröning, Bankkaufmann Sparkasse Pforzheim Calw, Pforzheim

Tim Herbstreit, Verkäufer

Digel, Nagold

Jonathan Herfurth, Zerspanungsmechaniker, Grammel Präzisionsdrehteile, Enzklösterle

Jan Hoppe, Elektroniker für Geräte und Systeme Berufsförderungswerk Bad Wildbad, Schömberg

Tanja Liers, Kosmetikerin, Berufsförderungswerk Bad Wildbad, Bad Wildbad

Vitaly Macht, Industriemechaniker, Berufsförderungswerk Bad Wildbad, Schömberg

Michael Malcharczyk, Kaufmann im Einzelhandel, Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Bad Liebenzell

Raphael Schroth, Industriekaufmann, Veyhl, Neuweiler

Antje Schwarz, Kosmetikerin, Berufsförderungswerk Bad Wildbad, Bad Wildbad

Julian Vogel, Fachinformatiker, Holzma Plattenaufteiltechnik, Calw

Kerstin Vogt, Kosmetikerin

Berufsförderungswerk Bad Wildbad, Bad Wildbad

Die "besten Weiterbildungsteilnehmer 2016" aus den Kreisen Calw und Freudenstadt waren:

Jascha Fauß, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall

Marc Finkbeiner, Geprüfter Industriefachwirt

Selina Hermann, Geprüfte Handelsfachwirtin

Simon Hirsch, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik

Martina Kalmbach, Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin

Patrick Paetz, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Mechatronik

Andreas Ruoff, Geprüfter Logistikmeister

Sebastian Vetter, Geprüfter Betriebswirt