Calw Ehemaliger Musikschüler setzt Tradition fort

Wienand, der 1984 in Gießen geboren wurde, erhielt an der Calwer Musikschule, die – wie die Konzertreihe Sankt Aurelius – in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen feiern darf, seinen ersten Klavierunterricht. Mehr noch: Wie bei seinem Bruder Alexander, mit dem er zu Calwer Zeiten ein viel beachtetes und mehrfach beim Wettbewerb "Jugend musiziert" ausgezeichnetes Klavierduo bildete, legte die hiesige Musikschule und vor allem ihre hier wirkende Klavierpädagogin Marianne Bender den Grundstein für eine beachtliche internationale Karriere.

Ausgezeichneter Ruf

Während Alexander Wienand den erfolgreichen Weg als Jazzpianist gewählt und sich auf diesem Terrain einen ausgezeichneten Ruf erworben hat, entschied sich sein Bruder Sebastian für die "Alte Musik" und das Studium von Cembalo, Fortepiano sowie Generalbass an der weltberühmten Schola Cantorum in Basel. In dieser Stadt lebt er auch heute noch und bereist von dort aus Europa und die Welt, um als Solist, Kammermusikpartner sowie Continuo-Cembalist mit Gruppen und Orchestern wie dem Freiburger Barockorchester, der Akademie für Alte Musik Berlin oder Les Musiciens du Louvre aufzutreten.

Als musikalischer Assistent des belgischen Dirigenten René Jacobs hat er seit zehn Jahren regelmäßig erheblichen Anteil an der Einstudierung und Aufführung von dessen weltweit gefeierten Opernproduktionen. Auch von seinem wichtigsten Partner, dem Freiburger Barockorchester, wurde er bereits mehrfach eingeladen, wie etwa 2010 mit einem Mozart-Klavierkonzert auf dem Arts Festival in Hongkong oder 2014 mit Beethovens Chorfantasie in der Philharmonie Berlin anlässlich des 25. Jubiläums des Mauerfalls.

Zahlreiche Auftritte bei berühmten Festivals, wie etwa den Schwetzinger Festspielen des SWR, bei denen er 2013 und 2016 begeistert gefeiert wurde, und verschiedene CD- und Rundfunkaufnahmen belegen die Klasse und den Ruf dieses jungen Ausnahmekünstlers.

Zur 33. Hirsauer Aufführung von Bachs "Goldbergvariationen" in Folge gastiert Sebastian Wienand nun erstmals als Solist bei der Konzertreihe Sankt Aurelius. Diese liefert damit erneut einen Beweis für ihr hohes Niveau und zeigt einmal mehr auch ihre große Verbundenheit zu jungen Künstlern und besonders solchen, die aus Baden-Württemberg stammen.

Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Konzertreihe ist das Publikum im Anschluss an das Konzert zu einem kleinen Umtrunk eingeladen, bei dem es auch Gelegenheit zur Begegnung mit dem Künstler geben wird.

Das Konzert beginnt wie alle der Reihe Sankt Aurelius um 19 Uhr. Karten zum Preis von 14 Euro (für Schüler und Studenten zu zehn Euro) gibt es ab 18 Uhr an der Abendkasse.