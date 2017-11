Calw Ehemaliger Elektromarkt wird Hotel

Calw - Ein Schriftzug am Haus dürfte manchen Passanten noch an den ehemaligen Elektromarkt Genthner erinnern. Nun möchte Besitzer Christian Genthner das Haus Bischofstraße 65 zu einem Hotel umbauen. Seine Pläne sind eher mittelfristig angelegt. Denn der Investor hat dabei den Calwer Tunnel im Blick. Ist der nämlich erst einmal fertig, befindet sich das Gebäude in einer durchaus exponierten und attraktiven Lage.