Calw Ehemalige Schüler feiern Alumni-Party

Kostendeckend

Bei freiem Eintritt finanziert sich die Feier allein über die Bewirtung und die vielen ehrenamtlichen Helfer. Diese setzen sich aus Kochs früheren Mitschülern, sowie den Prisma-Mitgliedern zusammen. Koch betont, keinen Gewinn erzielen zu wollen, sondern kostendeckend zu arbeiten.

Neben dem gemeinsamen Feiern möchte der Veranstalter ein soziales Netzwerk etablieren, in dem man möglichst zwanglos miteinander in Kontakt kommen kann. Deswegen wurde auch schon vor acht Jahren die Bezeichnung "Alumni" gewählt. Dabei sind alle Abschluss-Jahrgänge von HHG und MvLG sowie aktive und ehemalige Lehrer eingeladen. Die Feier beginnt um 20 Uhr im Forum am Schießberg in Calw.

Weitere Informationen: www.facebook.com/Prisma.Jugendclub