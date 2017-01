Calw "EduKation Demenz" hilft

Die Professorin aus Erlangen hat sich in langer wissenschaftlicher Forschungstätigkeit mit dem Problem der Angehörigenbetreuung beschäftigt. Ihre fundierten Arbeiten haben sogar die AOK überzeugt, so dass diese die Kosten für einige Kurse übernehmen wird. "Es ist wichtig, dass dieses Projekt angestoßen wird", so der Pressesprecher der AOK, Harald Brandl. Die Gerontologin Engel hat ihre Erkenntnisse auch in einem Buch zusammengefasst, so dass die künftigen Kursteilnehmer das während des Vortrags im Haus auf dem Wimberg Gehörte auch nachlesen können.

"Ich habe die Probleme vieler Angehöriger in unserer Gedächtnisambulanz mitbekommen", sagte die ausgewiesene Demenzexpertin. Dabei sei ihr schnell klar geworden, dass nicht jeder Betreuer in langen Einzelgesprächen für den richtigen Umgang mit Demenzkranken geschult werden kann. So sei sie auf die zündende Idee gekommen, Programme für Kurse auszuarbeiten und zudem Multiplikatoren auszubilden.

Für die Angehörigen ist es hart

"Für Angehörige ist es hart, den Verfall ihrer Angehörigen zu erleben und den richtigen Umgang mit ihnen zu finden", so die Referentin. Sie stünden immer wieder vor der Frage: Soll ich das akzeptieren, was der Erkrankte tut, oder soll ich eingreifen, ihn aktivieren und womöglich gegen seinen Willen korrigieren? Was sollte man zum Beispiel tun, wenn ein Demenzkranker im Hochsommer Winterstiefel anzieht und sich mit keinen Argumenten davon abbringen lassen will?

Solchen Fragen soll in den Kursen der beiden Calwer Fachfrauen nachgegangen werden. Darüber hinaus werden die Betroffenen ermutigt, auf ihre eigene Gesundheit zu achten und immer wieder etwas für sich selbst zu tun. Deshalb müssten sie auch regelmäßig über ihre eigene Situation reflektieren. In den Kursen, so wurde erläutert, wird darüber hinaus das Verstehen der Erkrankten gefördert sowie Verständnis und Empathie für ihr subjektives Befinden geweckt. Auch Schuldgefühle der Angehörigen werden abgebaut und damit enormer Druck von ihnen genommen.

Immer wieder appellierte die Referentin dafür, dass Betreuer von demenzkranken Menschen die Fürsorge für sich selbst nicht vergessen. So könne dann auch ein entspanntes Familienleben entstehen.

"Wichtig ist, sich häufig und regelmäßig mit anderen Betroffenen zu treffen", unterstrich Engel. Viele Teilnehmer an den Kursen "EduKation Demenz" würden erfreulicherweise danach als Gruppe zusammenbleiben. Auch sei das Befinden der betreuenden Angehörigen nach dem Besuch der Kurse positiver.