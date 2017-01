Calw Droht Sanierung der Sanierung?

Calw. Die Freude war bei vielen Menschen groß, als die Bauarbeiten an der B 463 in Calw Ende November endlich abgeschlossen waren. Mehr als ein halbes Jahr lang hatte die Sanierung von Bischof- und Bahnhofstraße in Anspruch genommen.

"Buckelig" oder "hügelig"

Nun wäre es möglich, dass diese Freude nur von kurzer Dauer sein wird. Denn bei der Endabnahme des dritten Bauabschnitts durch das Regierungspräsidium Karlsruhe – dem Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen Einmündung der Badstraße bis zum "Krappen" – seien Mängel beanstandet worden, berichtete gestern Calws Tiefbauamtsleiter Jürgen Greule auf Anfrage unserer Zeitung.