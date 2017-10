Calw Droht das Ende der Gerechtigkeit?

Calw. Im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung der SRH Hochschule Heidelberg Campus Calw und der Volkshochschule Calw sprach Gnisa darüber, wie er zum Titel kam: Zuschriften aus der Bevölkerung hatten ihn dazu bewogen. Der Andrang von mehr als 50 Calwern machte deutlich, dass er den Nerv der Zeit traf. Die brisanten Themen im Überblick:

Raser Zwei Jahre auf Bewährung in Köln, drei Jahre in Bremen, jeweils wegen fahrlässiger Tötung, und lebenslänglich wegen Mordes in Berlin. Die Rede ist von Strafen, die wegen illegalen Autorennen verhängt wurden, bei denen Menschen ums Leben kamen. Doch solche Unterschiede im Strafmaß? Wie kann das sein? Wenn es nach Gnisa geht, dann gar nicht. Der Grund für diese große Diskrepanz ist, dass es bis jetzt keine höchstrichterlichen Entscheidungen gab, die festlegen, welche Strafen in solchen Fällen drohen sollen. Der Bundesgerichtshof hat mittlerweile aber entschieden, dass Bewährungsstrafen für einen solchen Tatbestand nicht mehr ausreichen.

Flüchtlinge Ein weiteres Aufregerthema des Abends war der Umgang der Bundesrepublik mit dem Thema Flüchtlingskrise. Zuallererst stand die Frage: Durfte Bundeskanzlerin Merkel die Flüchtlinge aus humanitären Gründen ohne Kontrolle ins Land holen? Eine juristisch strittige Frage, auf die es ebenfalls noch keine endgültige Antwort gibt. Gnisa äußerte sich jedoch kritisch. Das Publikum hatte hier einige Fragen, vieles ging auch schon in den Bereich Sicherheit über. So ist beispielsweise die Angst vor sexuellen Übergriffen nach der Silversternacht in Köln oder dem Mord an einer Freiburger Studentin groß. Gniesa verstand die Problematik, verwies aber darauf, dass keinesfalls ein Generalverdacht entstehen dürfe und außerdem bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung auch nicht von "Schuldig" gesprochen werden könne. Für das Publikum war es nicht leicht nachvollziehbar, dass trotz Zeugen mutmaßliche Täter wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Doch Gnisa verwies darauf, dass Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr relativ hohe Hürden nehmen müsse und immer einer genauen Einzelfallbetrachtung bedürfe.