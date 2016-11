Calw Dreimal Gold für Kreis beim Müll

Zum Abschluss seiner Abfallbilanz warf Gmeiner noch einen Blick auf die Müllgebühen. Die Crux: Sie lassen sich schwer vergleichen, weil sie sich unter anderem in Komfort, technischem Standard, Verbraucherverhalten und Aufkommen unterscheiden. So seien Leistungen, die im Kreis Calw erbracht werden, woanders keineswegs Standard. Der Durchschnittswert im Land liegt einschließlich Biotonne für einen Vier-Personen-Haushalt bei 150,41 Euro, in Calw sind es 170 Euro. Die Streubreite reicht von 90 bis 267 Euro.