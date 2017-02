Calw Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 296

Ein 21-jähriger Golf-Fahrer war gegen 20.30 Uhr von Calw in Richtung Herrenberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung nach Holzbronn geriet er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite in einen entgegenkommenden VW Passat.

Der Golf wurde in zwei Teile gerissen, prallte weiterhin gegen ein Verkehrszeichen, ferner gegen einen Baum und blieb fünf Meter neben der Fahrbahn liegen.

Alle Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Die 28-jährige Passat-Fahrerin und ihr 36-jähriger Beifahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 21-jährige Golf-Fahrer wurde in ein Spezialkrankenhaus eingeliefert.