Calw Drei Christkinder kommen zur Welt

Ganz schnell

Fast zwei Stunden später, nämlich um 4.48 Uhr, war es dann Paul, der das Trio im Calwer Krankenhaus komplettierte. Mit 2680 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern erblickte der Sohn von Ute und Patrick Veyhl aus Zwerenberg das Licht der Welt. Und das zur Überraschung seiner Eltern, die erst Anfang Januar mit seiner Geburt gerechnet hatten. "Ein leichtes Ziehen über den Tag hatte ich als Vorboten der Geburt eingestuft. Dass es dann so schnell ging, hätte ich nicht gedacht", erzählte die glückliche Mama, die mit ihrem Mann dann doch schon am späten Abend ins Krankenhaus gefahren war.

Im Kreißsaal der Entbindungsstation hatte sich auch am ersten Weihnachtsfeiertag neues Leben angekündigt. Und so waren es bis zur Mittagszeit am Sonntag insgesamt 479 Kinder, die im Calwer Krankenhaus im Lauf des Jahres geboren wurden. Um eine Nasenlänge voraus sind bisher bei diesen Zahlen die Jungs. Aber der Anteil an Mädchen an der Gesamtzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr um elf auf 239 erhöht. Nicht nur für die Hebammen bleibt es jetzt spannend, ob in den kommenden Tagen die Gesamtzahl von 505 Kindern, die im vergangenen Jahr geboren wurden, erreicht oder gar noch überschritten wird.