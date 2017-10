Calw Dora Rüdinger bedenkt Kirche und Förderverein

Vermächtnis des Vaters

Dora Rüdinger war am 28. September vergangenen Jahres im Alter von 93 Jahren verstorben. Mit der Kirche hatte sie sich zeitlebens verbunden gefühlt. Ihre letzten drei Lebensjahre hatte sie im Seniorententrum Torgasse verbracht. Das Haus wurde als Vermächtnis ihres Vaters, Bauinspektor Christian ­Nüßle, zu einem wichtigen Lebensinhalt. Es sollte nach ihrem Tod, so Rechtsanwalt und Testamentsvollstrecker Martin Hahn, an Kirche und Verein gehen. Zugleich hatte Dora Rüdinger verfügt, dass das Gebäude, 1914 von ihrem Vater erbaut, verkauft und der Erlös geteilt werden soll.

Besonders tragisch sei, so Hartmann, dass Dora Rüdinger ausgerechnet bei einer Seniorenfreizeit der Kirchengemeinde vor etwa 15 Jahren so schwer stürzte, dass sie sich nur noch innerhalb ihres Hauses eigenständig bewegen konnte. Das führte dann zum Umzug in die Torgasse.