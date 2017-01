Calw Donald Trump, der Brexit und die IHK

Nordschwarzwald. Dort fand ein Seminar statt, das sich mit den diversen Änderungen im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht beschäftigte. 234 Anmeldungen für insgesamt drei Veranstaltungen in Pforzheim und Freudenstadt gaben Zeugnis für das große Interesse aus der regionalen Wirtschaft ab. "Vor elf Jahren hatten wir bei der ersten derartigen Veranstaltung gerade mal 20 Teilnehmer", erinnert sich Elke Mönch von der IHK.

"Zoll- und Außenwirtschaft sind Chefsache"

Die Pläne von US-Präsident Donald Trump bereiten den Exportmanagern in der Region einige Sorgen. "Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird", meint Geschäftsführer Jörg Schüle von der Mühlacker Firma Friedrich Münch. "Ich hätte vor einem Jahr auch den Brexit nicht erwartet", räumt er ein. Präsident Trump habe bei Strafzöllen zunächst einmal die mächtige Autoindustrie im Visier. "Persönliche Schutzausrüstungen aus Metallgeflecht stehen wohl eher nicht im Fokus", so Schüle.