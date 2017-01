Calw Donald Trump, der Brexit und die IHK

Das weltweit tätige Senderstädter Unternehmen kann jedenfalls auf die anspruchsvolle Zertifizierung durch das Luftfahrtbundesamt als "Bekannter Versender" verweisen. Und in der exklusiven Modewelt glänzen Models mit Kleidern, die aus Metallgeflechten der Münch-Tochterfirma proMesh hergestellt wurden.

"Diese Zertifizierung ist ein wichtiger Baustein, um im internationalen Geschäft zeit- und kosteneffizient operieren zu können", betonte Inke Rausch, die bei Münch für die Zoll- und Versandabwicklung verantwortlich ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen, das unter dem Markennamen "Niroflex" Schutzkleidung aus Ringgeflecht überwiegend für die Fleischverarbeitungsindustrie produziert, vom Hauptzollamt Karlsruhe mit der bestmöglichen Sicherheitsstufe – dem AEO-F-Zertifikat – ausgezeichnet. Somit erfüllt man die höchsten zolltechnischen Sicherheitsanforderungen für Exportsendungen. "Dank dieser Zertifizierungen kommen die Waren schneller durch den Zoll und gelangen somit schneller zu den Kunden."

Dass ihr Chef ebenfalls an der IHK-Veranstaltung teilnahm, findet die Exportmanagerin gut. "Das zeigt doch, wie wichtig das Thema für das Unternehmen ist", so Rausch. "Zoll- und Außenwirtschaft sind Chefsache", bestätigt Geschäftsführer Günther Keck von der Calwer Firma Audex Keck. Sein Unternehmen liefert Sonnen- und Brandschutzprodukte in alle Welt. "Unser Exportanteil liegt bei 80 Prozent." Keck ist zudem Vorsitzender des IHK-Außenhandelsausschusses und lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Zollamt.

Bei der Firma Kieselmann in Knittlingen bleibt man im Blick auf Trumps Ankündigungen erst mal gelassen, zumal Ventile und Rohrleitungen vorwiegend für die Lebensmittelindustrie, nicht in großem Stil in die USA exportiert werden. Dafür hat Kieselmann ein Vertriebsbüro im englischen Worcester, wie Tanja Hauf im Blick auf den Brexit ergänzt.