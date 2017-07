Calw Diesmal auf vier Blöcke verteilt

Paar Tage Pause

Danach ist ein paar Tage Pause. So haben es die Verantwortlichen auch in den vergangenen Jahren gehalten. Weiter geht’s erst am Donnerstag, 17. August, mit "Happy Burnout". Ein Punker landet hier bei dem Versuch, sich vor der Arbeitswelt zu drücken, in einer Burn-out-Klinik und wird bei einer stationären Therapie mit Verantwortung konfrontiert, die ihm eine neue Sicht auf sein Lotterleben gibt ... Tags darauf ist mit "Tatort Calw – Der Seher" Lokalkolorit angesagt. Das Team von Mania Pictures ist vor Ort. "Willkommen bei den Hartmanns" heißt der Film am Samstag, 19. August. Es ist eine turbulente Komödie über eine gut situierte Münchner Familie, die einen Flüchtling aufnimmt. Mit "Vier gegen die Bank", einer Komödie von Wolfgang Petersen um das Streben von vier Verlierern nach illegalem Glück, endet am Sonntag, 20. August, der zweite Block.

Spannende Sport- und Abenteuerfilme sind bei E.O.F.T., der European Outdoor Film Tour 16/17 am Donnerstag, 24. August zu sehen. "Monsieur Pierre geht online" lautet der Titel des Films am Freitag, 25. August. Hierbei handelt es sich um eine französische Liebes- und Verwechslungskomödie. In der Hauptrolle flunkert sich Pierre Richard (Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh ...) als hinreißender Charmeur und Cyrano der Datingcommunity durch halb Europa. "Mein Blind Date mit dem Leben" steht am Samstag, 26. August an. Eine aufregende Karriere im Luxus- Hotel – das ist der lang gehegte Traum von Saliya (Kostja Ullmann). Doch für jemanden, der fast blind ist, sehr unwahrscheinlich. Mit "Ein Dorf sieht schwarz" endet am Sonntag, 27. August dieser Filmblock. Zu sehen ist eine kluge Komödie um einen aus dem Kongo stammenden Arzt und seine Familie, die sich Mitte der 1970er-Jahre in der französischen Provinz niederlässt.

Alles stimmt

"Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt – mit Team": Dieser Film wird am Donnerstag, 31. August gezeigt. Zu zweit zogen Patrick und Gwen im Frühling 2013 von Freiburg gen Osten los, um dreieinhalb Jahre und 97 000 Kilometer später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zurückzukehren. Alles stimmt beim Streifen "Toni Erdmann", den es tags darauf zu sehen gibt: Tempo, Figuren, Geschichte, Haltung, sein Humor und sein aufrichtiges Bemühen darüber, zu erzählen, was es bedeutet, am Leben zu sein. Zum guten Schluss kommt dann am Sonntag, 2. September, "Die Schöne und das Biest". Disneys aufwendige Live-Action-Neuverfilmung bewahrt liebevoll die besondere Magie des Märchenklassikers.

Zu beachten ist, das bei den vier Blöcken wegen der dann wieder früher einsetzen Dämmerung unterschiedliche Anfangszeiten gelten.

Weitere Informationen: www,calwer-sommerkino-hirsau.de