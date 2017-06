Calw "Dieser Rückhalt wird mich weit tragen"

Hatte FWV-Fraktionschef Volker Schuler seinen Dank und Respekt gegenüber Wiehe im Video artikuliert, so tat das CDU-Fraktionschef Jürgen Großmann für den ganzen Kreistag persönlich. "Loyal, kritisch, zuverlässig" – mit diesen Worten beschrieb Großmann den scheidenden Landrats-Vize. So zuverlässig, "dass ich Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit einen Gebrauchtwagen abkaufen würde", sagte Großmann an Wiehe gewandt.

Wiehe sei ein "Mann der Kultur", stellte Großmann fest. Und deshalb hatte man zu Wiehes Abschied auch zwei Sterne am Kulturhimmel der Region eingeladen. Andreas Jendrusch vom Regionentheater vom schwarzen Wald, der für den bekennenden Fußballfan Wiehe eine "Fußball-Lesung" hielt und die Christophorus-Kantorei Altensteig, deren bekennender Fan Wiehe in seiner Zeit im Kreis Calw geworden ist.

Aus den Reihen der Mitarbeiter trug Tobias Haußmann einen schwäbischen "poetry slam" vor.

Als es schließlich an seine eigenen Abschiedsworte ging, merkten die Gäste, dass das Landratsamt Calw für Frank Wiehe nicht irgendein Arbeitsplatz war. "Da ist bei mir sehr viel Wehmut dabei. Heute habe ich hier wieder sehr viel Rückhalt gespürt", sagte er. "Und dieser Rückhalt wird mich weit tragen."

Und Wiehe gab den Dank postwendend zurück an seine Mitarbeiter, seine Kollegen, an die Schulen des Kreises ebenso wie an die Bürgermeister des Kreises für die gute Zusammenarbeit auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Und er dankte seinem Chef, Landrat Helmut Riegger, mit dem er sich so gut ergänzt habe: "Ich bin so dankbar, dass du mein Chef warst, Wert auf meine Meinung gelegt und mich als Partner in diesem Amt gesehen hast", sagte Wiehe – der am Ende seiner Rede allen "Lebewohl" sagte, "obwohl ich viel lieber einfach nur ›Auf Wiedersehen‹ sagen würde".