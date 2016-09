Calw Die VGC behauptet sich am Markt

Unterm Strich bilanzierte Weinmann einen Jahresüberschuss in Höhe von 742 734 Euro. "Wir schlagen die Ausschüttung einer Dividende von acht Prozent, also 14 000 Euro vor", trug sie den anwesenden 71 Mitgliedern vor. Zum Jahresende 2015 halten insgesamt 178 Mitglieder zusammen 1808 Anteile an der Genossenschaft. 291 Mitarbeiter werden von ihr beschäftigt. Deren Zahl war im Berichtszeitraum um 32 angestiegen, was neben den Tariferhöhungen zu einer Steigerung der Personalkosten um rund 460 000 Euro geführt hat.

"Für die erneute Steigerung des Jahresüberschusses verdienen all jene, die dazu beigetragen haben, unsere Anerkennung", betonte Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Paul. Eine geordnete Vermögens- und Finanzlage bei einer Verbesserung der Eigenkapitalquote um fast fünf Prozent oder rund 4,5 Millionen Euro sowie ein Prüfungsergebnis ohne Beanstandung stellte er für den überwachenden Aufsichtsrat fest.

"Das Ergebnis ist ein Zeichen dafür, dass sich die VGC am Markt behauptet", so Otto Kühnle. Er würdigte nicht nur den Beitrag aller Beteiligten, sondern auch den engen sowie konstruktiven Austausch zwischen Aufsichtsrat und den beiden Vorständen Heidrun Weinmann und Fritz Großmann. Das sah auch die Generalversammlung so, die beide Gremien entlastete und der Dividende zustimmte.

Über dem Planansatz

Auch beim Blick auf die laufenden Geschäfte kam Zuversicht auf. "Die positive Konjunkturerwartung und der Kaufkraftanstieg haben sich in den ersten sechs Monaten mit einem Umsatzplus bemerkbar gemacht", so Weinmann. Derzeit liege man 318 000 Euro über dem Planansatz. Im kommendem Jahr soll ihren Worten zufolge ein weiterer Standort eröffnet und die Filiale Wildberg modernisiert werden.

Für Arnold Hirsemann, der aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden war, wählten die Mitglieder mit Werner Wurster den früheren langjährigen Betriebsrat der VGC in das Gremium.