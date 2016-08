Calw Die Regelungen sind eindeutig

Auf den Straßen muss ausreichend Platz für Rettungsfahrzeuge sein. Vorgaben dazu macht Paragraf 12 der Straßenverkehrsordnung, der in Verbindung mit Paragraf 32 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung eine Restbreite der Fahrbahn von 3,05 Metern verlangt.

Kontrolle angekündigt

Im April wurden vom Calwer Ordnungsamt zusammen mit Feuerwehrleuten in Stadtteilen deswegen schon einmal Durchfahrtskontrollen durchgeführt (wir berichteten). Im September, so kündigte Patzelt an, soll eine solche auch in der Innenstadt erfolgen. Allgemein appelliert der Stadtbrandmeister aber an die Autofahrer, dass sie ihre Fahrzeuge nur auf den ausgewiesenen Stellplätzen parken sollen.