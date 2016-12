Calw Die Konkurrenz hat großen Respekt

Für Tetting sind die beiden Auszeichnungen eigentlich nichts Außergewöhnliches mehr. "Ich wurde schon fünf Mal Landesmeister und auch schon einmal Bundesvize- meister. Im Jahr 2009 war ich sogar Europameister", freut sich der Stammheimer. Wenn er gesund bleibe, habe er schon noch einiges vor mit seinen Chinchillas, berichtet der Senior. Sein nächstes großes Ziel ist die Teilnahme an der Bundesrammlerschau im Februar 2017 in Erfurt. "In Planung ist auch, mit meinen Tieren noch einmal bei der Europaschau 2018 in Dänemark teilzunehmen", verrät Tetting.

Schon sein Vater sei ein begeisterter und erfolgreicher Züchter gewesen, berichtet er. "Mit 15 Jahren habe ich auch damit angefangen", erinnert er sich. Seither ist er seinem Hobby treu geblieben. Seit einigen Jahren ist er im Ruhestand und hat nun noch mehr Zeit für seine Lieblinge. "So etwa eine Stunde pro Tag muss man sich den Tieren schon widmen, wenn man erfolgreich sein möchte", sagt der Kleintierzüchter. Er freut sich darüber, dass seine Enkelinnen immer bereit sind einzuspringen, wenn er einmal verreist oder sonst verhindert ist. Hoffnungsvoll stimmt den Züchter, dass er zurzeit 42 Jungtiere hat, die äußerst vielversprechend sind und mit denen er wohl noch so manchen Preis nach Stammheim holen wird.