Calw Die "gelbe Rübe" ist einzigartig

Calw-Holzbronn. "Der pagodenartige Turm wird bei uns liebevoll auch die gelbe Rübe genannt und ist das Wahrzeichen unseres Ortes", sagt Pfarrer Markus Wurster. Das Holzbronner Gotteshaus wurde in den Jahren 1907/1908 von Architekt Heinrich Dolmetsch erbaut und ist geprägt von zahlreichen Jugendstilelementen. Dies zeigt sich besonders an der Form des Innenraums, dem wertvollen Terrazzoboden und den bunten Tierdarstellungen in den Fenstern.

Farbe blättert ab

In ihrem Innern wurde die Kirche im Jahr 2006 renoviert und erstrahlt seither in prächtigem Glanz. Die letzte Außensanierung ist schon vor 30 Jahren vorgenommen worden. Auf den ersten Blick kann der Betrachter kaum Schäden entdecken. "Aber bei genauerem Hinsehen, vor allem, wenn die Sonne den Turm anstrahlt, sieht man, dass viele Schindeln abgefallen sind und die Farbe abblättert", sagt Kirchengemeinderatsvorsitzende Gudrun Löhmann. Es muss also ein Gerüst aufgestellt und der Turm gründlich saniert werden.