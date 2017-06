Calw Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Calw. Im Neuen Cinema in Calw wird er an vier weiteren Terminen gezeigt: am Mittwoch, 28. Juni (20 Uhr), am Sonntag, 2. Juli (14.30 Uhr), am Donnerstag, 27. Juli (20 Uhr (und am Sonntag, 30. Juli (20) Uhr.

Großes Interesse

Egal, wo der Streifen bisher gezeigt wurde, ob in Calw, Nagold, Renningen, Weil der Stadt oder Ostelsheim – das Zuschauerinteresse war immer groß. In Calw lief die 72 Minuten dauernde bildliche Impression des Wildberger Ehepaars Tetzner, das vom Landkreis Calw mit dem Film beauftragt worden war, bereits zwei Mal – beide Male mussten zahlreiche Schauwillige abgewiesen werden mussten, weil der Kinosaal besetzt war.