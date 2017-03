Calw Die Erfahrung der Älteren einfließen lassen

Kreis Calw. Mitglieder des Kreisseniorenrats Calw treffen sich regelmäßig mit Vertretern des Landkreises und der Gesundheitskonferenz Calw um sich über die neuesten Entwicklungen in Sachen Gesundheit und medizinischer Versorgung im Kreis auszutauschen. Dabei stehen die demografische Entwicklung und die mit ihr verbundenen Veränderungen im Vordergrund. Die Erfahrungen und Wünsche der Vertreter des Kreisseniorenrats fließen in die aktuellen Planungen der Gesundheitskonferenz sowie in das Vorhaben der Einrichtung eines Gesundheitscampus auf dem Stammheimer Feld in Calw und das von der Robert-Bosch-Stiftung geförderte Projekt "Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung" (PORT) mit ein.