Calw Die bewährten Traditionen bleiben erhalten

Um 15 Uhr wurde am Donnerstagnachmittag der Startschuss zur Eröffnung gegeben. "Das Sommerfest kenne ich schon aus meiner Kindheit", erzählte Konstantin Römer, der die Gäste freundlich begrüßte. Dann wurde fröhlich gesungen. Das Klinikchörle trug einige Lieder vor. Anschließend wurden gemeinsam Kanons angestimmt.

Um mit der großen Hitze besser fertig zu werden, nutzten manche Besucher das klinikeigene Kneipp-Becken, um sich ein wenig abzukühlen. Wer wollte, konnte sich der Baumführung des ehemaligen Klinikchefs Hans-Bernhard Römer anschließen. Dabei begegneten die Besucher vielen Tieren wie Tauben, Enten, Kaninchen und Schafen. Ein reich bestückter Flohmarkt, dessen Erlöse für soziale Zwecke verwendet werden, lockte viele Käufer an.

Besondere Attraktion

Eine besondere Attraktion war der Auftritt der portugiesischen Volkstanzgruppe vom Verein Centro Escolar Juvenil Portugues de Calw. "Im Juli feiern wir in Portugal ein Fest für unsere drei Volksheiligen Antonius, Johannes und Petrus traditionell mit Sardinen, Wein, Most sowie Straßenumzügen", erzählte Klinik-Mitarbeiterin Lydia, die mit einigen anderen Landsleuten im Haus beschäftigt ist. Die Tänzer bekamen viel Beifall für die originellen Vorführungen, die sie in authentischer Kleidung darboten. Am Abend wurde zum sommerlichen Büfett mit Salaten und Grillgut eingeladen.