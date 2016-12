Calw Die beiden Streithähne vertragen sich schon längst wieder

Der 28-Jährige aus Syrien stammende Angeklagte hatte Einspruch erhoben. Er hatte eine Geldstrafe erhalten, weil er mit einem Glas dem Geschädigten zwei Mal so stark auf den Kopf schlug, dass er eine blutende Wunde davon trug, die genäht wurde.

Im Schwitzkasten

Der Angeklagte ließ von einem Dolmetscher übersetzen, dass er sich just in diesem Moment gegen einen Schwitzkasten wehrte, in den ihn sein Mitbewohner genommen habe. "Er drückte mich mit dem Kopf nach unten und das Glas war das einzige, das greifbar war", so seine Erläuterung.